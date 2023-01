Letališče v Beogradu lani s 5,61 milijona potniki

Beograd, 17. januarja - Mednarodno letališče v Beogradu je lani sprejelo 5,61 milijona potnikov, kar je 71 odstotkov več kot leta 2021, toda 8,9 odstotka manj kot v predkoronskem letu 2019, so sporočili iz francoske družbe Vinci Airports. Lani so na tem letališču našteli 65.644 komercialnih letov, dobro tretjino več kot leto prej in 6,7 odstotka manj kot leta 2019.