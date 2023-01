Tri nevladne organizacije deloma nadaljujejo aktivnosti v Afganistanu

Kabul, 17. januarja - Tri večje mednarodne nevladne organizacije so sporočile, da so deloma obnovile dejavnosti v Afganistanu, potem ko so talibani omilili prepoved dela žensk v zdravstvu. Organizacije CARE, Save the Children in International Rescue Committee (IRC) bodo zagotavljale prehransko in zdravstveno oskrbo, ostale aktivnosti ostajajo zamrznjene.