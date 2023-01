Policisti v okolici Grosupljega zasegli puško, naboje in pirotehniko

Grosuplje, 17. januarja - Grosupeljski policisti so v petek na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo v okolici Grosupljega. Med preiskavo so pri kršitelju našli in zasegli puško, za katero ni imel dovoljenja, okoli 250 različnih nabojev ter več kot 200 kosov pirotehničnih izdelkov, ki so prepovedani, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.