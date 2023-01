Mediji: Obtoženi zanika skrunitev trupla matere in obtožbe o goljufiji

Ljubljana, 17. januarja - Ljubljančan Anton Kovačič, ki naj bi osem let v stanovanju skrival truplo matere, da je lahko z njenega bančnega računa dvigoval pokojnino in invalidnino, v ponedeljek pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani obtožb o skrunitvi materinega trupla in goljufiji ni priznal, poročajo mediji. Obtoženi zahteva izločitev policijskega zapisnika o najdbi trupla.