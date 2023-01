V Izoli lani dosegli nove turistične rekorde

Izola, 17. januarja - V Izoli so lani našteli 159.441 prihodov turistov, ki so ustvarili 567.850 prenočitev. Z 11 odstotki več prihodov in devet odstotki več prenočitev kot v predkoronskem letu 2019 so dosegli nov rekord, so sporočili iz Turističnega združenja Izola. "Uradne številke so izjemne, povrnil se je tudi promet iz primarnih tujih trgov," so izpostavili.