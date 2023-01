Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 17. januarja - Danes bo sprva pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Popoldne se bodo spet začele pojavljati padavine. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo. Na Primorskem bo prehodno zapihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer se bodo padavine okrepile in marsikje v notranjosti Slovenije bo snežilo. Ponoči bodo padavine oslabele, še se bodo pojavljale krajevne plohe, ponekod lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu in jugu bodo nastajale krajevne plohe, lahko bo tudi zagrmelo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, ob morju do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V petek bo zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Na severnim Sredozemljem nastajajo padavinska območja, ki občasno vplivajo tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dopoldne pretežno oblačno, ponekod v krajih vzhodno in severno od nas tudi delno jasno. Popoldne bodo ob severnem Jadranu ter v sosednjih pokrajinah Italije in Hrvaške znova padavine, ki se bodo zvečer razširile nad vse sosednje pokrajine. Po nižinah Hrvaške in severne Italije bo večinoma deževalo, drugod marsikje snežilo.

Biovreme: V noči na torek se bo vremenska obremenitev znova okrepila, v torek in sredo bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.