Tatumovih 51 točk za novo zmago Bostona

Charlotte, 17. januarja - Boston Celtics so zabeležili še 33. zmago v rednem delu sezone severnoameriške košarkarske lige NBA in ostajajo na vrhu razpredelnice. V gosteh so premagali Charlotte Hornets s 130:118, Jayson Tatum pa je ob tem prispeval 51 točk in še sedmič v karieri ter petič v rednem delu lige presegel mejo 50 točk.