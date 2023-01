Vlada v spremembo trošarine za plinsko olje za pogon in za ogrevanje

Ljubljana, 16. januarja - Vlada je danes na dopisni seji s spremembo uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo spremenila trošarino za plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje. Končni maloprodajni ceni obeh goriv se za potrošnike ne bosta spremenili, so zapisali.