Pristojno ministrstvo za okrepitev solidarnosti v pokojninskem sistemu

Ljubljana, 17. januarja - Ministrstvo za delo, ki pripravlja izhodišča in izračune za izvedbo pokojninskih sprememb, želi okrepiti solidarnost v sistemu. To pomeni, da bi dvignili pokojnine na raven, ki bo omogočala dostojno življenje vsem upokojencem, so pojasnili za STA. Glede vprašanja o podaljševanju upokojitvene starosti pa se trenutno ne opredeljujejo.