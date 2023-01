Slovenija klonila proti Franciji za drugo mesto v skupini

Katovice, 16. januarja - Slovenski rokometaši so na svetovnem prvenstvu v Katovicah izgubili proti Francozom z 31:35, v drugi del v Krakov bodo prenesli dve točki. Štiri pa šestkratni svetovni ter po trikratni olimpijski in evropski prvaki iz Francije. Ti so bili v skupini B prvi pred Slovenijo, tretji pa Poljaki, ki so na drugi tekmi slavili proti Savdski Arabiji.