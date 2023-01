Po mnenju evroskupine digitalni evro ne sme nadomestiti gotovine

Bruselj, 16. januarja - Finančni ministri držav območja z evrom, ki se mu je z začetkom leta pridružila Hrvaška, so na današnjem zasedanju v Bruslju sprejeli izjavo o digitalnem evru. Poudarili so, da mora ta digitalna valuta dopolniti, in ne nadomestiti gotovine. Poleg tega je treba zagotoviti, da bodo ljudje zaupali digitalnemu evru.