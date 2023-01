V ptujski mestni galeriji razstava sodobne likovne produkcije domačih umetnikov

Ptuj, 17. januarja - V Galeriji mesta Ptuj bodo popoldne odprli skupinsko razstavo sodobne likovne produkcije ptujskih ustvarjalcev z naslovom Inventura 2.0. Na omenjeni razstavi, ki bo na ogled do 5. marca, vsakih pet let predstavijo ustvarjalce, ki živijo na Ptuju in v njegovi okolici, so bili rojeni v najstarejšem mestu ali pa so z njim kakorkoli povezani.