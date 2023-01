Organizacija Save the Children v Afganistanu nadaljuje delo z ženskim osebjem

Kabul, 16. januarja - Po prejemu zagotovil o popolni in varni vrnitvi ženskega osebja na delo mednarodna humanitarna organizacija Save the Children nadaljuje z nekaterimi dejavnostmi v Afganistanu, so danes sporočili iz organizacije. Ta je prekinitev dela napovedala konec decembra, ko so talibanske oblasti ženskam prepovedale delo v nevladnih organizacijah v državi.