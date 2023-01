Za zimsko službo v Ljubljani v nekaj zadnjih sezonah okoli dva milijona evrov

Ljubljana, 16. januarja - Zimske službe so bile zaradi sneženja že od nočnih ur na delu tudi v prestolnici. Na terenu je bilo približno 330 delavcev in okoli 240 vozil oz. delovnih strojev, so pojasnili na Mol. Stroški za zimsko službo so v preteklem desetletju v posameznih sezonah presegli tudi štiri milijone evrov, v zadnjih nekaj sezonah pa so bili okoli dva milijona.