Pri Podbrezjah hujša prometna nesreča, sopotnik umrl

Kranj, 16. januarja - Na cesti med Podbrezjami in Zvirčami se je dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je 19-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno smerno vozišče in z desnim bočnim delom avtomobila trčil v drevo. 19-letni sopotnik je ob tem na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Kranj.