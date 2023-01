Telekom ter Pop TV in Kanal A končali spor

Ljubljana, 16. januarja - Telekom ter Pop TV in Kanal A so končali spor glede distribucije programov. Potem ko je Telekom Slovenije umaknil tožbo proti družbama Pop TV in Kanal A, sta ti dve umaknili nasprotno tožbo zoper Telekom in sodišče je ustavilo ta postopek, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma.