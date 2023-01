Slovenske železnice odpravile težave, ki so nastale zaradi snega

Ljubljana, 16. januarja - Slovenske železnice so odpravile vse težave, ki so nastale zaradi snega. Železniški promet je tako spet sproščen med postajama Kranj in Lesce Bled, Zagorje in Sava ter Jesenice in Rosenbach. Zamude pa še vedno nastajajo pri nadomestnem prevozu od Logatca do Ljubljane, in sicer do 30 minut, so sporočili s Slovenskih železnic.