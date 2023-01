Unesco opozarja na zaskrbljujoč porast umorov novinarjev v svetu

Pariz, 16. januarja - Lani so po svetu umorili 50 odstotkov več novinarjev in medijskih delavcev kot v letu 2021, v danes objavljenem poročilu opozarja Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco). Izpostavlja, da so lani ubili 86 novinarjev ali enega na štiri dni.