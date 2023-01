Na pogajanjih za razrešitev stavkovnih zahtev visokošolskega sindikata zaprli več členov

Ljubljana, 16. januarja - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se danes nadaljevala pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS). "Pogajanja so bila produktivna, zaprli smo več stvari, med drugim člen kolektivne pogodbe o neenakomerno razporejenem delovnem času," je za STA dejal predsednik VSS Gorazd Kovačič.