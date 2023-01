Dars: Razlog za zastoje na avtocestah vsaj 30 zdrsov tovornih vozil zaradi neustrezne opreme

Ljubljana, 16. januarja - Razlog za današnje zastoje na avtocestah je vsaj 30 zdrsov tovornih vozil zaradi neustrezne opreme, ki so se zgodili med približno 4.30 in 6.00 uro, so sporočili iz Darsa. Zaradi teh zdrsov je obstal promet, kar je preprečilo pot tudi plužnim vozilom. Samo na vrhniškem klancu so izvlekli 12 tovornih vozil, na višnjegorskem pa sedem.