Ormoški grad bo v prihodnjih letih dobil prenovljeno podobo

Ormož, 22. januarja - Ormoška občina še letos načrtuje začetek obnove tamkajšnjega gradu, saj so trenutno po besedah župana Danijela Vrbnjaka v zaključni fazi priprave javnega razpisa. Kot je povedal, so ponosni na to, da so ena od le dveh občin, ki bosta prejeli sofinancerska sredstva države za obnovo, njihov grad pa bo s tem dobil nove vsebine in turistične produkte.