Ljubljanska Central Hotel in The Fuzzy Log poslej pod blagovno znamko Ibis Styles

Ljubljana, 16. januarja - Mogotel Hotel Group bo danes v sodelovanju s hotelirsko verigo Accor odprl vrata prvih dveh Ibis Styles hotelov v Sloveniji. Pod krovno blagovno znamko Ibis Styles bosta delovala obstoječa hotela Central Hotel in The Fuzzy Log v središču Ljubljane, so sporočili iz družbe Mogotel.