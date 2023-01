Na svetovnem pokalu v Maroku le Jasmina in Boštjan Maček

Rabat, 18. januarja - Jasmina in Boštjan Maček bosta v drugi polovici tedna edina slovenska strelca na letošnji uvodni tekmi svetovnega pokala v Rabatu. Med četrtkom in soboto ju najprej čakata posamični preizkušnji v trapu, v nedeljo pa bosta združila moči in nastopila na mešani ekipni tekmi.