Na cesti med Podbrezjami in Podtaborom hujša prometna nesreča

Kranj, 16. januarja - Na cesti Podbrezje-Podtabor se je zgodila prometna nesreča. Po prvih podatkih gre za hujšo prometno nesrečo, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Prometni policisti opravljajo ogled kraja nesreče. Cesta med Podbrezjami in Podtaborom bo do nadaljnjega zaprta za ves promet, obvoz je urejen skozi naselje Podbrezje, so sporočili s policije.