Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 16. januarja - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1500 metri znatna, tretje stopnje, nižje zmerna, druge stopnje. V gorah je v minuli noči obilno snežilo. Nevarna so zlasti strma pobočja, kjer je snežilo na trdo in ponekod poledenelo podlago, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zaradi šibke povezave s starim snegom lahko nastajajo posamezni plazovi suhega in nesprijetega snega. Predvsem okoli grebenov in sedel lahko že pod manjšo obremenitvijo sprožite kložast snežni plaz. Ker so šibke plasti sedaj zasute z novim snegom, je nevarnost težko prepoznati. Pod nadmorsko višino okoli 1500 metri so nevarna predvsem strma travnata pobočja.

Ponoči nas je prešla hladna fronta z obilnimi padavinami. Meja sneženja se je spustila do nižin. V gorah je zapadlo od 30 do 60 centimetrov snega. Sprva je bil v sredogorju sneg bolj moker, potem pa vedno bolj suh. Ob sneženje je v sredogorju pihal šibak do zmeren vzhodnik, v visokogorju pa zmeren jugozahodni veter. V zavetrnih legah je sneg rahel in se globoko predira, na vetru izpostavljenih mestih je veter sneg prenašal in gradil nove klože. Sneg se je razmeroma slabo sprijel s podlago, obenem so v stari snežni odeji prisotne šibke plasti, zato je snežna odeja precej nestabilna.

Danes bo oblačno in megleno. Sprva se bodo občasno pojavljale manjše snežne plohe, popoldne se bo sneženje okrepilo. Popoldne bo znova zapihal okrepljen jugozahodnik. Temperatura na 1500 metri bo okoli -4, na 2500 metri okoli -8 stopinj Celzija. Ponoči bo prehodno snežilo, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutri zjutraj se bo v visokogorju in na zahodu delno razjasnilo, nekateri nižji hribi bodo v oblakih. Popoldne se bo znova hitro pooblačilo, začelo bo snežiti. Zjutraj bo pihal zmeren jugozahodnik, popoldne okrepljen jugovzhodnik. Temperatura na 1500 metri bo okoli -3, na 2500 metri okoli -9 stopinj Celzija. Do srede zjutraj bodo padavine ponehale. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno in občasno megleno, še se bodo pojavljale posamezne snežne plohe. Zjutraj in dopoldne bo pihal zmeren jugozahodnik, ki bo popoldne oslabel. Temperatura na 1500 metri bo okoli -4, na 2500 metri okoli -11 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno in megleno z rahlim do zmernim sneženjem. Ohladilo se bo.

V gorah se bo snežna odeja še naprej kopičila. Do četrtka zjutraj bo predvidoma zapadlo od 20 do 50 centimetrov snega, krajevno lahko tudi več. Največ padavin bo na območju Julijskih Alp. Veter bo spreminjal smer, zato bodo številni zameti na vseh straneh grebenov in sedel. Nevarnost bo trajnejša tudi zaradi šibkih plasti pod novim snegom. Pričakuje se, da bodo ob obremenitvi novega snega, nastajali posamezni spontani plazovi. Glavna nevarnost pa bodo kložasti plazovi, ki se bodo lahko sprožili že pod manjšo obremenitvijo. Nevarnost proženja snežnih plazov bo tako nad okoli 1500 metri ostala znatna, tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje. Ob morebitni večji količini padavin, se lahko nevarnost proženja snežnih plazov še dodatno poveča.