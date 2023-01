Ljubljanska borza: Največ zanimanja za Krko

Ljubljana, 16. januarja - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji v uvodu v nov trgovalni teden največ zanimanja pokazali za delnice Krke. Njihov tečaj je na izhodiščni vrednosti. Dražijo se delnice Cinkarne, Luke Koper in Telekoma Slovenije, cenijo pa delnice Petrola, Save Re in Zavarovalnice Triglav. Indeks SBI TOP je tik nad gladino.