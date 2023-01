V Kinu Šiška Strah in beda Tretjega rajha na temo totalitarnih režimov

Ljubljana, 17. januarja - V Kinu Šiška bo drevi premiera predstave Bertolta Brechta Strah in beda Tretjega rajha v režiji Sebastijana Horvata, ki je nastala v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) in Kina Šiška. Po režiserjevih besedah se v uprizoritvi ukvarjajo s fenomenom fašizma in ponovno privlačnostjo tega totalitarnega sistema.