Iz pristanišča v Dalmaciji izginila zaplenjena jahta ruskega oligarha

Dubrovnik, 16. januarja - Iz priveza v Betini na hrvaškem otoku Murter je oktobra lani izginila jahta ruskega oligarha Ališera Usmanova in njegove žene Irine, poročajo hrvaški mediji. Hrvaške oblasti so jahto zaplenile kot del sankcij Zahoda proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, za njeno izginotje pa so izvedele šele minuli teden.