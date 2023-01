Po protisrbskih incidentih na otroškem športnem tekmovanju v Sarajevu več pridržanih

Sarajevo, 16. januarja - Sarajevska policija je pridržala deset ljudi, ki so v soboto sodelovali v napadu na skupino Srbov. Tarča napada so bili starši, katerih otroci so se v prestolnici BiH udeležili otroškega turnirja v malem nogometu. Incident se je zgodil tudi na turnirju, poročajo srbski in sarajevski mediji. Napad so obsodile tako oblasti v Srbiji kot v BiH.