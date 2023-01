Vreme: Padavine bodo oslabele

Ljubljana, 16. januarja - Danes dopoldne bodo padavine oslabele in, razen na zahodu, večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer se bodo padavine na zahodu znova okrepile in ponoči zajele večji del države. Po nižinah Gorenjske in Koroške bo snežilo, drugod deloma deževalo deloma snežilo. Na jugozahodu ter na Štajerskem in v Prekmurju bo prehodno zapihal jugozahodnik, ob morju jugo. Do torka zjutraj bodo padavine večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju do 7 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno oblačno. Dopoldne bo večinoma suho, popoldne in v noči na sredo bodo ponovno padavine, po nižinah bo večinoma deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo čez dan se bo na vzhodu oblačnost trgala, v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pa bodo občasne padavine, deloma plohe, lahko bo tudi zagrmelo. Ponekod bo pihal jugozahodnik. V četrtek bo oblačno, občasno bodo manjše padavine. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo ponovno spustila do nižin, a količina padavin ne bo velika. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad zahodno, severno in srednjo Evropo ter nad severnim Sredozemljem je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta je prešla Slovenijo in se pomika nad osrednji Balkan. Z jugozahodnikom v višinah k nam še naprej priteka precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s padavinami. Na območju severnega Jadrana bo deževalo, v južni Avstriji snežilo, v krajih vzhodno od nas pa deloma deževalo, deloma snežilo. Čez dan bodo padavine prehodno oslabele ali ponehale. V torek bo dopoldne pretežno oblačno, ponekod v krajih vzhodno in severno od nas tudi delno jasno. Popoldne se bo od zahoda pooblačilo, nad severnim Jadranom ter v sosednjih pokrajinah Italije in Hrvaške bodo padavine, po nižinah bo večinoma deževalo.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev prehodno nekoliko popustila in se v noči na torek znova okrepila. Razmere bodo obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.