Zaradi zasneženih cest zastoji v prometu

Ljubljana, 16. januarja - Zaradi zasneženih cest promet poteka počasneje, zastoji so povsod po državi, nekatere regionalne ceste so še zaprte. Če ni nujno, se ne odpravljajte na pot, pozivajo na prometnoinformacijskem centru. Na avtocestah je ena ura zamude iz Maribora proti Ljubljani, pol ure iz Kopra proti Ljubljani in do ene ure zamude iz Novega mesta proti Ljubljani.