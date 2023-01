Krški nuklearki okoljsko soglasje za podaljšanje obratovanja

Ljubljana, 16. januarja - Ministrstvo za okolje in prostor je Nuklearni elektrarni Krško (Nek) izdalo okoljsko soglasje za podaljšanje obratovanja. S tem je zaključen postopek presoje vplivov na okolje, ki so ga v Neku opravili po lanskem remontu, s katerim so elektrarno pripravili na obratovanje za dodatnih 20 let, do leta 2043.