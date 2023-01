Ljubljana, 16. januarja - Okoljski minister Uroš Brežan, infrastrukturni minister Bojan Kumer in predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško (Nek) Stanislav Rožman bodo danes ob 13. uri v pritličju ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 48 dali izjavo za medije ob izdanem okoljskem soglasju za podaljšanje obratovanja Neka, so sporočili z ministrstva za okolje. (STA)