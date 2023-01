Tirana, 16. januarja - Albanijo je v nedeljo malo pred 23. uro stresel potres z magnitudo 4,7, je objavil Evropski mediteranski seizmološki center (EMSC). Središče potresa je bilo 23 kilometrov severovzhodno od Tirane. Čutili so ga tudi v Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji in na Hrvaškem.