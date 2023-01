Jets z novo zmago potrdili prvo mesto na zahodu

Raleigh, 16. januarja - Hokejisti Winnipeg Jets so v severnoameriški ligi NHL z 2:1 premagali Arizona Coyotes. Z novo zmago so potrdili prvo mesto v zahodni konferenci, v kateri so Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja ta čas na petem mestu. Kralji, ki so tokrat počivali, imajo enak točkovni izkupiček kot Seattle (56) na četrtem mestu, točko več na tretjem ima Dallas.