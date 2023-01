Dallas brez Dončića nemočen, Dragićev Chicago do velikega skalpa

Portland, 16. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA gostovali pri Portlandu, kjer so jih domači Trail Blazers premagali s 140:123. Luka Dončić, ki je dan prej ob porazu proti isti ekipi dosegel najmanj točk v sezoni (15), je zaradi bolečega gležnja vnovič počival. Zato pa so Chicago Bulls Gorana Dragića prišli do velikega skalpa, saj so premagali prvake NBA.