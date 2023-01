Buffalo po težavah v drugi krog končnice lige NFL

Buffalo, 16. januarja - Eni glavnih favoritov za naslov v ligi ameriškega nogometa NFL Buffalo Bills so se s težavami prebili v nadaljevanje izločilnih bojev. V prvem krogu končnice so v nedeljo s 34:31 premagali Miami Dolphins, ki so igrali z drugim rezervnim podajalcem. Za presenečenji prvega kroga sta poskrbeli ekipi New York Giants in Jacksonville Jaguars.