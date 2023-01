London, 15. januarja - Nogometaši Newcastla tudi po 20. krogu angleške lige ostajajo na tretjem mestu prvenstvene razpredelnice. Tokrat so doma z 1:0 ugnali šestouvrščeni Fulham in se vrnili pred Manchester United, od katerega so boljši le zaradi razlike med danimi in prejetimi goli, imajo pa tudi tekmo več.