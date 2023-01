Lukič, Presterel in Sočič drugi na ekipni tekmi v Rušah

Ruše, 15. januarja - Slovenska strelska reprezentanca je na današnji moški tekmi na grand prixu v Rušah osvojila drugo mesto v disciplini zračna puška 10 metrov. V tej konkurenci so nastopile le tri reprezentance, Luka Lukič, Anže Presterel in Jure Sočič pa so v finalu po točkah tesno izgubili proti Avstrijcem s 14:16.