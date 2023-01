Slovenci s sobotno energijo nad rokometne velikane iz Francije

Katovice, 15. januarja - Slovenski rokometaši so že arhivirali zmagi nad Savdijci in Poljaki, že v ponedeljek pa jih čakajo najtežji tekmeci v skupinskem delu svetovnega prvenstva na Švedskem in Poljskem. V dvorani Spodek v Katovicah se bodo ob 18. uri pomerili s Francozi, šestkratnimi svetovnimi ter po trikratnimi olimpijskimi in evropskimi prvaki.