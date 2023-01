Izidi biatlona v Ruhpoldingu (1)

* Izidi: - moški, skupinski start, 15 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 36:12,0 (3) 2. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) + 19,3 (2) 3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 35,3 (2) 4. Tarjei Boe (Nor) 36,4 (1) 5. Emilien Jacquelin (Fra) 49,7 (2) 6. Vitautas Strolia (Lit) 55,6 (1) ... 13. Jakov Fak (Slo) 1:21,2 (2) ... - svetovni pokal, skupno (12): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 959 točk 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 785 3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 503 4. Quentin Fillon Maillet (Fra) 434 5. Benedikt Doll (Nem) 395 6. Tarjei Boe (Nor) 391 ... 18. Jakov Fak (Slo) 288 41. Miha Dovžan (Slo) 51 43. Alex Cisar (Slo) 46 53. Anton Vidmar (Slo) 27 69. Lovro Planko (Slo) 10 ...