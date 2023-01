Nemška policija nadaljuje evakuacijo v Lützerathu

Mönchengladbach, 15. januarja - Nemška policija danes nadaljuje evakuacijo protestnikov iz vasice Lützerath na zahodu Nemčije, kjer ti nasprotujejo širitvi tamkajšnjega premogovnika in posledičnemu rušenju celotne vasi. Po navedbah policije je na območju le še manjše število protestnikov, policisti pa so uporabili tudi žerjav, da bi dosegli tiste, ki so splezali na drevesa.