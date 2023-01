Valencia, 15. januarja - Etiopska atletinja Yalemzerf Yehualaw je na cestni tekmi v Valencii za nastop potrebovala 29 minut in 19 sekund in za pet sekund zaostala za svojim svetovnim rekordom na 10 km. Triindvajsetletnica ga je z 29:14 minute dosegla v Španiji. Februarja lani ji je to uspelo v Castellonu.