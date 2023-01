V Luksorju odkrili novo egipčansko grobnico

Kairo/Luksor, 15. januarja - V Luksorju so odkrili novo egipčansko grobnico izpred 3500 let, v kateri so po ocenah arheologov posmrtni ostanki soproge kralja iz 18. dinastije, so v soboto sporočile egiptovske oblasti. Notranjost grobnice je sicer v slabem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.