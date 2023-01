Vreme: Pooblačilo se bo

Ljubljana, 15. januarja - Danes se bo povsod pooblačilo, najpozneje na Štajerskem in v Prekmurju. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v večjem delu Slovenije od 6 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bo do jutra marsikje spustila do nižin. Prehodno bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

V ponedeljek dopoldne bodo padavine slabele in ponekod ponehale. Zvečer se bodo znova okrepile in zajele vso Slovenijo. Po nižinah Gorenjske in Koroške bo snežilo, drugod deloma deževalo deloma snežilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: V drugi polovici noči z nedelje na ponedeljek in v ponedeljek zjutraj bo po nižinah v večjem delu Slovenije močno snežilo. Sneg bo moker in bo ponekod povzročal snegolom.

Obeti: V torek bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. V noči na sredo se bo ohladilo, meja sneženja se bo prehodno spet spustila do nižin. V sredo čez dan bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V hribih zahodne Slovenije bodo občasne padavine. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severno, zahodno in srednjo Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo do jutri zjutraj prešla Slovenijo. Pred njo danes z jugozahodnim vetrom priteka vlažen in še razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas sprva delno jasno, a se bo postopno pooblačilo. Drugod bo oblačno, predvsem v hribih severovzhodne Italije in v Gorskem Kotarju bo začelo deževati. Pihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo oblačno s padavinami. Na območju severnega Jadrana bo deževalo, v južni Avstriji snežilo, v krajih vzhodno od nas pa deloma deževalo, deloma snežilo. Popoldne bodo padavine prehodno oslabele ali ponehale.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev krepila, popoldne in zvečer bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave. Kazale se bodo v obliki slabega počutja, s povečanim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, z utrujenostjo in potrtostjo. Moteno bo spanje v noči na ponedeljek. V ponedeljek bo vremenska obremenitev prehodno nekoliko popustila.