Los Angeles, 15. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu izgubili z 2:5 z New Jersey Devils. Kapetan Anže Kopitar je za domačo ekipo izenačil na 2:2 v sedmi minuti druge tretjine, a do konca tekma so gostje dosegli še tri zadetke.