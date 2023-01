ACH Volley in Calcit še naprej zanesljiva

Ljubljana, 14. januarja - V 14. krogu 1. DOL Sportklub za moške ni bilo kakšnega derbija. Favorizirane ekipe so zabeležile nove zmage, vodilni ACH Volley in Calcit Volley sta bila pri tem zanesljiva, več težav sta imela Merkur Maribor in Hiša na kolesih Triglav, ki sta morala proti Fužinarju Siju Metalu oziroma Črnučam igrati pet nizov.