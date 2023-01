Ilirija dobila mestni obračun, Tosama Ledita izstopila iz tekmovanja

Ljubljana, 14. januarja - Košarkarice so danes odigrale tekme 14. kroga 1. SKL. V Ljubljani sta se v mestnem obračunu pomerili Derby Ježica ter Akson Ilirija, slednja je zmagala s 85:57. V Domžalah so slavile triglavanke s 77:67, v Mariboru pa so domačinke Konjičanke ugnale z 79:66. Nadaljevanje sezone bo potekalo brez ekipe Tosame Ledite, ki je izstopila iz tekmovanja.