Šempetrankam pomembna zmaga

Ljubljana, 14. januarja - V 14. krogu 1. DOL Sportklub za ženske sta najpomembnejšo in najbolj negotovo tekmo odigrala ATK Grosuplje in Sip Šempeter. Dvoboj, ki je odločal o trenutnem osmem mestu - ta na koncu zagotavlja neposreden obstanek - so s 3:1 dobile Savinjčanke, ki lahko tako bolj sproščeno vstopijo v tretji del prvenstva.