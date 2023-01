Slovenci na ekipni tekmi četrti, tesna zmaga Avstrijcem

Zakopane, 14. januarja - Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so za Slovenijo na prvi ekipni tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Zakopanah osvojili četrto mesto. Zmagali so Avstrijci, ki so imeli vsega točko prednosti pred Poljaki in 7,1 točke naskoka pred Nemci.